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14:16, 4 октября 2024Экономика

Раскрыт способ сохранить продуктивность в период магнитных бурь

Врач Кондрахин: правильное питание сохранит продуктивность при магнитных бурях

Фото: Sinitta Leunen / Unsplash

Сохранить продуктивность в период магнитных бурь поможет правильное питание и режим сна. Способ лучше чувствовать себя в таких условиях раскрыл врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Москвой 24».

Эксперт посоветовал избегать тяжелых продуктов, на переваривание которых организм тратит много времени и энергии — это жирная, жареная и копченая пища, а также чай и кофе. Вместо них лучше отдавать предпочтение легкоусвояемой пище — свежим овощам, фруктам, вареному или тушеному мясу кролика и птицы. Кроме того, важно следить за водно-солевым балансом.

Также необходимо высыпаться. При недостатке сна накапливается гормон стресса, что приводит к хронической усталости. Во время магнитных бурь человек может испытывать напряжение и уставать еще больше, теряя работоспособность.

Кондрахин добавил, что заниматься спортом в такие периоды можно, но умеренно. «Если человек привык бегать километр в день, пусть бегает. Но если он хочет увеличить нагрузку, лучше полениться: непривычная активность и изменение геомагнитного фона могут привести к тому, что организм быстро перегрузится и устанет», — объяснил он.

Ранее синоптики раскрыли продолжительность сильных магнитных бурь. Согласно прогнозам, период продлится минимум трое суток.

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      Александра Качан
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