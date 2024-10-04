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12:12, 4 октября 2024Экономика

Раскрыта продолжительность сильных магнитных бурь

Синоптик Леус: магнитные бури продлятся на Земле минимум трое суток

Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Reuters

Магнитные бури на Земле, в том числе сильные, продлятся как минимум трое суток. Сроки, когда геомагнитное поле будет возмущенным, раскрыл ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что, по последним данным, начало магнитных бурь передвинулась на середину пятницы, 4 октября.

«При этом по-прежнему ожидается, что они временами будут достигать уровня G3 — сильных магнитных бурь, и что более интересно, продлятся как минимум трое суток — по уточненным данным, учитывающим последнюю вспышку класса Х на Солнце, окончание магнитных бурь теперь ожидается только в начале понедельника», — утонил Леус. Однако в ночь на пятницу магнитосфера Земли находилась в спокойном состоянии.

Ранее синоптики ожидали, что магнитная буря накроет Землю в четверг, 3 октября, и завершится вечером в субботу, 5 октября. Специалисты напомнили, что магнитная буря может спровоцировать сбои в работе энергосистем, вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

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      Нина Ташевская
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