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13:15, 4 октября 2024Силовые структуры

Раскрыта причина пожара в театре Хабаровска

Пожар в театре Хабаровска произошел во время сварочных работ

Фото: Сергей Иванов / ТАСС

Пожар в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре произошел во время сварочных работ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии ведомства, один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель во время ремонта кровли здания, что привело к возгоранию и стремительному распространению пламени. Следователи проверят действия мужчины по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что после этого пожара возбудили шесть административных дел по статье 18.15 («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства») КоАП РФ.

Пожар площадью четыре тысячи квадратных метров в театре произошел утром 3 октября. Огонь уничтожил обшивку здания, обрушились внутренние конструкции и кровля. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой, большим количеством горючих материалов и предметов интерьера. По данным МЧС, во время пожара произошли взрывы не менее шести баллонов с газом.

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