После пожара в театре Хабаровска возбудили шесть административных дел

В Хабаровском крае МВД возбудили шесть административных дел

В Хабаровском крае следователи УМВД России по региону возбудили шесть административных дел после пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что во время строительных работ в театре привлекались нелегальные мигранты. Административные дела завели по статье 18.15 («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства») КоАП РФ. В рамках этих дел задержали девять иностранцев, пять из которых находились в России незаконно, один имел право осуществлять трудовую деятельность исключительно в Приморском крае. По предварительной информации, мигранты ремонтировали кровлю театра в рамках исполнения государственного контракта.

Ранее следователи организовали проверку после пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре. Изучаются признаки преступления согласно статье 219 УК РФ («Нарушение требований пожаной безопасности»).

Пожар площадью четыре тысячи квадратных метров произошел утром 3 октября. Огонь уничтожил обшивку здания, обрушились внутренние конструкции и кровля. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой, большим количеством горючих материалов и предметов интерьера. По данным МЧС, во время пожара произошли взрывы не менее шести баллонов с газом.