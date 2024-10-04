Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:44, 4 октября 2024Силовые структуры

После пожара в театре Хабаровска возбудили шесть административных дел

В Хабаровском крае МВД возбудили шесть административных дел
СюжетПожары в России

Фото: Globallookpress.com

В Хабаровском крае следователи УМВД России по региону возбудили шесть административных дел после пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что во время строительных работ в театре привлекались нелегальные мигранты. Административные дела завели по статье 18.15 («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства») КоАП РФ. В рамках этих дел задержали девять иностранцев, пять из которых находились в России незаконно, один имел право осуществлять трудовую деятельность исключительно в Приморском крае. По предварительной информации, мигранты ремонтировали кровлю театра в рамках исполнения государственного контракта.

Ранее следователи организовали проверку после пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре. Изучаются признаки преступления согласно статье 219 УК РФ («Нарушение требований пожаной безопасности»).

Пожар площадью четыре тысячи квадратных метров произошел утром 3 октября. Огонь уничтожил обшивку здания, обрушились внутренние конструкции и кровля. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой, большим количеством горючих материалов и предметов интерьера. По данным МЧС, во время пожара произошли взрывы не менее шести баллонов с газом.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Видели все». Украинские военные установили камеры в Угледаре и осложнили снабжение российских войск

      Российский губернатор раскрыл подробности пожара на нефтебазе после падения дрона ВСУ

      В Госдуме поддержали идею о введении налога на бездетность

      Москвичам рассказали о температурном рекорде

      Крокодил напал на дрессировщика на глазах у десятков зрителей

      Мужчина наткнулся на необычную находку в квартире и получил зловещее предостережение

      Опубликованы кадры мощного пожара на нефтебазе в регионе России

      Найдена причина разных зарплат на одинаковых должностях

      В Госдуме вспомнили Гитлера и обратились к генсеку НАТО

      В США заявили о массовых увольнениях сотрудников Секретной службы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше