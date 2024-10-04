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11:42, 4 октября 2024Бывший СССР

Разведка Украины показала видео подрыва машины начальника охраны ЗАЭС

ГУР Украины показала кадры якобы подрыва машины начальника охраны ЗАЭС Короткова
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины показало кадры, предположительно, подрыва машины начальника охраны Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Андрея Короткова. Ведомство опубликовало соответствующее видео в Telegram.

В публикации утверждается, что взрыв произошел в Энергодаре 4 октября в 7 часов утра. ГУР называет Короткова «военным преступником» и обвиняет в сотрудничестве с российскими властями после взятия под контроль ЗАЭС.

На опубликованных кадрах виден белый внедорожник, который взрывается на ходу посредине дорожного полотна.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что в машине Короткова сработало самодельное взрывное устройство. По информации ведомства, устройство заложили под припаркованный автомобиль у дома мужчины на бульваре Каштанова в Энергодаре. Сотрудник ЗАЭС не выжил.

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      Глеб Палехов
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