Родные и друзья 75-летнего мужчины семь часов слышали его крики и не смогли спасти

В США пожилой мужчина семь часов звал на помощь из-за урагана и не дождался ее

В штате Северная Каролина, США, река Френч-Борд вышла из берегов из-за урагана «Хелен» и снесла дом пожилого мужчины. Об этом пишет The New York Times.

75-летний Брюс Типтон, ветеран военно-морского флота, жил рядом с рекой в трейлере. Он слышал предупреждения о тропическом шторме, но решил, что сможет пережить его последствия. Когда вода начала прибывать, мужчина прощался со своей семьей, стоявшей на другом берегу у железнодорожных путей. На их глазах дом Типтона смыло. Мужчине удалось зацепиться за дерево.

Родные и друзья слышали крики Типтона в течение семи часов. Жених его племянницы думал привязать себя к опоре тросом и добраться до пострадавшего мужчины, но веревка оказалась слишком короткой. Профессиональные спасатели также не смогли подобраться к Типтону из-за бурного потока воды: их лодки были надувными и не справились бы с течением. Мужчина так и не дождался помощи и упал в воду. Его не смогли спасти.

«Это было ужасно. Потому что там была семья, потому что ты ничего не можешь сделать», — отметил ветеран береговой охраны. У Типтона остались дочь, племянницы и племянники, а также 84-летняя сестра. Они надеются найти его, после того как вода сойдет.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина из провинции Бурирам спас тонувшую в реке пожилую мать ценой собственной жизни. Узнав о судьбе сына, она разрыдалась и сказала, что должна была уйти под воду вместо него.