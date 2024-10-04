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15:47, 4 октября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о вреде булок для психики

Психотерапевт Кульгавчук: алкоголь и мучное значительно повышают риск депрессии

Фото: Unsplash

Психотерапевт Евгений Кульгавчук предупредил, что существует ряд продуктов, употребление которых негативно влияет на эмоциональное состояние человека. Их он перечислил газете «Взгляд».

На первом месте в списке вредных для психики продуктов врач расположил алкоголь. По его словам, возникающая на фоне приема спиртного эйфория довольно быстро сменяется дисфонией — пониженным настроением с элементами раздражительности и неприязни к окружающим людям. «Слабость, усталость, апатия обусловлены недостатком глюкозы в крови, нервозность может быть связана с дефицитом магния. Снижаются когнитивные функции мозга», — объяснил психотерапевт.

Схожий эффект на психику оказывают мучные и кондитерские изделия, продолжил Кульгавчук. Он предупредил, что легкоусвояемые углеводы провоцируют перепады настроения, а сопутствующее злоупотреблению булками ожирение приводит к понижению самооценки и не способствуют энергичному образу жизни в целом. Значительно повышает риск депрессии и сахар, так как он вызывает дисбаланс инсулина и глюкозы и истощает запасы витаминов группы В, необходимого для здоровья нервной системы, добавил врач.

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Также, по словам психотерапевта, вредят ментальному здоровью кофе и энергетики, так как при злоупотреблении этими напитками нервная система буквально «изнашивается». «При длительном употреблении кофеина организм адаптируется к его действию и начинает производить больше рецепторов аденозина. И тогда для достижения того же эффекта нужно увеличивать дозу кофе», — отметил он.

Провоцирующими проблемы с психикой продуктами Кульгавчук также назвал жирное красное мясо, мясные полуфабрикаты и фастфуд. По его словам, переваривание этих продуктов отнимает у человека много энергии, из-за чего он чувствует себя разбитым. Врач подчеркнул, что нет ничего плохого в том, чтобы употреблять фастфуд время от времени, но регулярное употребление таких продуктов вместе со сладкой газировкой может повышать вероятность развития депрессии на 40 процентов.

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      Наталья Обрядина
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