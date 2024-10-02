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11:37, 2 октября 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли способы побороть осеннюю хандру

Психолог Мошняцкая: в борьбе с осенней апатией помогут хобби и ароматерапия

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Осенью многие люди сталкиваются с апатией и упадком сил, бороться с этим состоянием помогут ароматерапия, хобби и некоторые другие методы, считает медицинский психолог «Европейского медицинского центра» (ЕМС) Валерия Мошняцкая. О них и причинах появления осенней хандры она рассказала «Ленте.ру».

Эксперт заявила, что апатия возникает прежде всего из-за того, что человек вынужден адаптироваться к уменьшению количества солнечного света. «Плохое настроение осенью — следствие недостатка солнечного света. Это приводит к снижению уровня гормона серотонина, отвечающего за настроение», — объяснила она.

Также, по словам Мошняцкой, это неприятное состояние развивается из-за резкого изменения погоды. Похолодание и частые осадки, провоцируют чувство усталости и сонливости, предупредила она. К тому же осенью, как отметила врач, человек больше времени проводит дома, следствием чего становится недостаток физической активности, который и провоцирует ухудшение настроения.

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Для борьбы с апатией психолог предложила попробовать светотерапию. В этом, по ее словам, помогут специальные лампы, имитирующие солнечный свет. Они способствуют повышению уровня серотонина и снижают риск плохого настроения осенью.

Ароматерапия — еще один вариант борьбы с осенней хандрой. Эфирные масла цитрусовых, лаванды или бергамота и поднимают настроение, и снижают усталость. Также может помочь физическая активность. Главное — заставить себя выйти хотя бы на небольшую прогулку на свежем воздухе, а дальше кислород, смена картинки и минимальная нагрузка сделают свое дело

Валерия Мошняцкаямедицинский психолог

Мошняцкая призвала не забывать о хобби и творчестве даже во время осенней хандры. Занятие любимым делом всегда отвлекает от негатива и доставляет порцию положительных эмоций.

В заключение психолог рекомендовала осенью особенно тщательно подходить к планированию рабочих процессов и досуга, поскольку сам процесс составления планов может дать заряд мотивации.

Осень — хорошая возможность почаще видеться с друзьями и близкими. Такие встречи помогают почувствовать поддержку и заботу, что неизменно способствует прекрасному настроению

Валерия Мошняцкаямедицинский психолог

Ранее нутрициолог Лариса Никитина перечислила россиянам продукты для поддержания иммунитета. Врач обратила внимание на то, что черная смородина является лидером по содержанию витамина С, превосходящим даже аптечные препараты.

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      Наталья Обрядина
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