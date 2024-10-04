Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:49, 4 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали продукт для долголетия

Врач Малышева заявила, что употребление риса продлевает жизнь

Фото: Pille R. Priske / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале продукт, продлевающий жизнь. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Гостем программы стала российская певица корейского происхождения Анита Цой. Она рассказала, что благодаря семейным традициям регулярно ест рис. Врачи подчеркнули, включение этого продукта в рацион положительно сказывает на состоянии организма.

Гандельман уточнил, что в рисе содержится марганец, благодаря которому глюкоза, содержащаяся в углеводах, проникает в клетки быстрее. «Глюкоза не остается в крови. Нет ожирения, нет сахарного диабета, нет инфаркта и нет инсульта. Это объясняет в том числе, что вы (азиаты — прим. «Ленты.ру») живете дольше, чем мы», — обратилась Малышева к Цой.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл россиянам секреты японского долголетия. Он заявил, что представители этой нации включают в свой рацион морскую капусту.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России готовились убийства офицеров командования ВКС. Директор ФСБ раскрыл подробности дела

      На Украине рассказали о желании офиса Зеленского уволить Сырского и Буданова

      Власти сообщили о новой попытке атаки на Курскую область

      Сестра Жанны Фриске показала фигуру в бикини до и после пластики

      Оглашены результаты вскрытия знаменитого кита-шпиона Хвалдимира

      Докеры в США согласились прервать парализовавшую работу десятков портов забастовку

      На Западе испугались возможности Зеленского разрушить Европу

      ЕС заявил о приостановке встреч с правительством Грузии

      Учителей из Курской области под обстрелами эвакуировали в другой приграничный регион

      Стало известно о желании Пашаева восстановить статус адвоката незадолго до задержания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше