Россиянам назвали продукт для долголетия

Врач Малышева заявила, что употребление риса продлевает жизнь

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале продукт, продлевающий жизнь. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Гостем программы стала российская певица корейского происхождения Анита Цой. Она рассказала, что благодаря семейным традициям регулярно ест рис. Врачи подчеркнули, включение этого продукта в рацион положительно сказывает на состоянии организма.

Гандельман уточнил, что в рисе содержится марганец, благодаря которому глюкоза, содержащаяся в углеводах, проникает в клетки быстрее. «Глюкоза не остается в крови. Нет ожирения, нет сахарного диабета, нет инфаркта и нет инсульта. Это объясняет в том числе, что вы (азиаты — прим. «Ленты.ру») живете дольше, чем мы», — обратилась Малышева к Цой.

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