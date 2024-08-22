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20:29, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли секреты японского долголетия

Врач Агапкин назвал секретом японского долголетия употребление морской капусты

Фото: Rodrigo Reyes Marin / AFLO / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыли секреты японского долголетия. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин посоветовал россиянам, которые хотят жить долго и быть здоровыми, добавить в рацион морскую капусту. Он объяснил, что в ней содержатся альгиновые кислоты, которые поглощают токсичные продукты и выводят их из организма. Трофимова добавила, что этот продукт поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и головного мозга.

Еще одним секретом долголетия японцев врачи назвали ограничение употребления соли. Помимо этого, они посоветовали снизить калорийность питания, чтобы улучшить состояние здоровья. Также Агапкин обратил внимание на то, что жители Японии отдают предпочтение рыбе, а не мясу как источнику белка. «Рыба (...) содержит витамины, и фосфор, и калий, который необходим для работы головного мозга», — уточнила Трофимова.

К способам продлить жизнь врачи также отнесли отказ от слишком горячей пищи. Трофимова предупредила, что такая еда повышает риски развития рака желудочно-кишечного тракта.

Ранее Трофимова в программе «О самом главном» назвала продукт для долголетия. По ее словам, продлить жизнь поможет употребление тофу.

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      Олег Давыдов
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