Россияне пожаловались на бездомных в бомбоубежищах в приграничье

Жители Белгородской области пожаловались на бездомных в бомбоубежищах

Жители Старого Оскола Белгородской области пожаловались на бездомных в бомбоубежищах, пишет Daily Storm в Telegram-канале.

Как отмечает издание, в приграничье бездомные принесли в модульные бетонные укрытия матрасы и, разместившись прямо под табличками с инструкциями по оказанию первой медицинской помощи, остаются там на ночлег.

Россияне отмечают, что подобные случаи были зафиксированы в мае в Белгороде. Там в одном из укрытий бездомные установили лежак и оставили продукты жизнедеятельности. Некоторые россияне даже не решались заходить в модуль из-за невыносимого зловония.

Ранее жители Белгорода, находящегося под обстрелами со стороны Украины, пожаловались на то, что некоторые подвалы в домах закрыты. Ключи раздали старшим по подъездам и активистам.