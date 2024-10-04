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16:32, 4 октября 2024Россия

Россияне пожаловались на бездомных в бомбоубежищах в приграничье

Жители Белгородской области пожаловались на бездомных в бомбоубежищах

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жители Старого Оскола Белгородской области пожаловались на бездомных в бомбоубежищах, пишет Daily Storm в Telegram-канале.

Как отмечает издание, в приграничье бездомные принесли в модульные бетонные укрытия матрасы и, разместившись прямо под табличками с инструкциями по оказанию первой медицинской помощи, остаются там на ночлег.

Россияне отмечают, что подобные случаи были зафиксированы в мае в Белгороде. Там в одном из укрытий бездомные установили лежак и оставили продукты жизнедеятельности. Некоторые россияне даже не решались заходить в модуль из-за невыносимого зловония.

Ранее жители Белгорода, находящегося под обстрелами со стороны Украины, пожаловались на то, что некоторые подвалы в домах закрыты. Ключи раздали старшим по подъездам и активистам.

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      Елена Торубарова
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