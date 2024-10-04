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10:14, 4 октября 2024Путешествия

Российская стюардесса сделала фото в униформе в отеле и взбудоражила иностранцев

Фото: @beautifull_cabincrews

Стюардесса популярной российской авиакомпании сделала фото в униформе в отеле и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позировала на камеру в белой рубашке и темно-синих пиджаке и брюках. Свой образ девушка дополнила красным шейным платком, собранными в пучок волосами и ярким макияжем.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Прекрасная леди», «Красивая девушка», «Ангел», «Красавица», «Милая», написали они.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России перечислила приложения для телефона, которые обязательно нужно установить для комфортной поездки. Например, с помощью сервиса Airalo можно приобрести eSIM от 4,5 доллара (около 400 рублей), MAPS.ME — удобная офлайн-карта для пеших прогулок. Приложение WIFI MAP показывает все ближайшие точки сети и пароли к ним, а Flush Toilet Funder поможет легко найти туалет поблизости.

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      Фариза Бацазова
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