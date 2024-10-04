Десантники ВС РФ уничтожили скопление наемников НАТО на херсонском направлении

Реактивная система залпового огня «Ураган» российских десантников группировки войск «Днепр» ночью нанесла огневое поражение скоплению наемников НАТО и техники у Днепровского рубежа на херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского офицера, количество иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличивается, а украинских военных уменьшается. Артиллерист-десантник рассказал, что в основном находят шевроны французов, немцев и поляков.

Отмечается, что наибольшую опасность для боевых машин сейчас представляют ракеты HIMARS и ATACMS, огонь дальнобойной ствольной артиллерии, а также беспилотники. Один из военных также подчеркнул, что работа его боевой машины осуществляется исключительно ночью.

Ранее стало известно, что российские военные за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов. Под их контроль также перешли села Вишневое, Крутой Яр и Верхнекаменское, город Макеевка и поселок городского типа Нелеповка.