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13:17, 4 октября 2024Россия

Российские военные за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне СВО

МО РФ: ВС России за неделю взяли под контроль Угледар и еще 5 населенных пунктов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю взяли под контроль город Угледар и еще пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как рассказали в МО, под российский контроль также перешли села Вишневое, Крутой Яр и Верхнекаменское, город Макеевка и поселок городского типа Нелеповка. В Минобороны уточнили, что за неделю боев на всех направлениях боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 16 тысяч человек.

Всего же с начала СВО российские войска уничтожили 646 самолетов, 283 вертолета, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 524 танка и 26 915 единиц специальной военной автомобильной техники.

2 октября Вооруженные силы Украины официально признали выход из Угледара. Там сообщили, что ВС России фланговыми ударами истощили оборону ВСУ в городе, а у украинских подразделений возникла угроза окружения. Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в последних сводках. 1 октября в Верховной Раде назвали позором сдачу города.

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      Марк Леонов
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