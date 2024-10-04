Антонов: взятие Угледара подтвердило бессмысленность поставок оружия Украине

Освобождение Угледара является еще одним подтверждением того, что бесконечные поставки Украине оружия за счет американского налогоплательщика не имеют смысла. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Взятие города он назвал впечатляющей победой российского духа и мощи наших вооружений. «Сделан очередной важный шаг для реализации специальной военной операции. Не за горами и другие успехи», — сказал дипломат.

По словам Антонова, американская техника либо «перемалывается, сжигается, либо оказывается в руках наших солдат», а истребители F-16 оказываются сбитыми собственными силами противовоздушной обороны. В то же время он отметил, что Вашингтон планирует и дальше «толкать украинских деятелей на безумные провокации». Однако, подчеркнул посол, подобные усилия «тщетны и ведут лишь к дополнительным многочисленным жертвам».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что при зачистке Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), бои за который шли более двух лет, российские военнослужащие взяли в плен десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).