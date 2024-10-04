Освобождение Угледара является еще одним подтверждением того, что бесконечные поставки Украине оружия за счет американского налогоплательщика не имеют смысла. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
Взятие города он назвал впечатляющей победой российского духа и мощи наших вооружений. «Сделан очередной важный шаг для реализации специальной военной операции. Не за горами и другие успехи», — сказал дипломат.
По словам Антонова, американская техника либо «перемалывается, сжигается, либо оказывается в руках наших солдат», а истребители F-16 оказываются сбитыми собственными силами противовоздушной обороны. В то же время он отметил, что Вашингтон планирует и дальше «толкать украинских деятелей на безумные провокации». Однако, подчеркнул посол, подобные усилия «тщетны и ведут лишь к дополнительным многочисленным жертвам».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что при зачистке Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), бои за который шли более двух лет, российские военнослужащие взяли в плен десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).