Десятки бойцов ВСУ взяты в плен при зачистке Угледара. Как проходило финальное сражение за город?

Минобороны России: при зачистке Угледара в плен сдались 44 украинских бойца

При зачистке Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), бои за который шли более двух лет, российские военнослужащие взяли в плен десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Министерства обороны России, всего в данном населенном пункте сдались 44 украинских солдата. При этом за неделю, с 28 сентября по 4 октября, в зоне боевых действий в плен попали 83 украинца.

О взятии Угледара российское оборонное ведомство сообщило вечером в четверг, 3 октября. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Они смогли это сделать благодаря проявленной решительности, добавили в Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Об успехах Российской армии доложили президенту России Владимиру Путину.

Всего за минувшую неделю российские военные заняли шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Помимо Угледара, под российский контроль перешли села Вишневое, Крутой Яр и Верхнекаменское, город Макеевка и поселок городского типа Нелеповка.

Как проходило финальное сражение за Угледар?

По данным Минобороны, важную роль в финальной части боев за Угледар сыграли снайперы группировки войск «Восток». С помощью их огневой поддержки удалось подавить сопротивление украинской армии.

«Они окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по противнику», — рассказали в ведомстве.

Также оборонное ведомство отметило грамотные действия танкистов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» из Камчатского края. Уточняется, что их усилия стали решающими при взятии последних опорных пунктов ВСУ.

В частности, экипаж танка Т-80БВМ заходил в Угледар с западной стороны, прокладывая путь штурмовикам.

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В министерстве подчеркнули, что Киев отправил на защиту города самые опытные и боеспособные подразделения, но в итоге лишился огромного количества элитных бойцов и бронетехники.

По данным бывшего советника второго президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, Киев потерял в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Он отметил, что когда бригаду направили в город, она была полностью укомплектована. «Ее полностью стерли», — резюмировал Соскин.

Известно, что украинские военные в панике убегали с позиций. Некоторые из них хаотично отступали из-за потери связи с командованием.

Фото: РИА Новости

Оценено военное значение взятия Угледара

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов считает, что взятие под контроль Угледара гарантирует безопасность сухопутного коридора в Крым.

Благодаря героизму, отваге и мужеству наших войск Угледар освобожден. Это важный стратегический успех, так как гарантирует безопасность не только Приазовья, но в том числе и сухопутного коридора в Крым Владимир Рогов председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета

Он добавил, что взятие города под контроль также позволяет Российской армии создать плацдарм для развития наступления в сторону Запорожской области.

В свою очередь, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что взятие Угледара стало переломным этапом СВО.

Он отметил, что теперь у ВСУ не осталось никакой эффективной линии обороны до самого Киева. Кроме того, по его словам, у противника закончились резервы, которые нужны, чтобы сдерживать наступление ВС России.