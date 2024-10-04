Украинские военные в панике убегали с позиций в Угледаре

МО РФ: ВСУ в панике убегали с позиций в Угледаре, когда кольцо начало сжиматься

Украинские военнослужащие начали в панике убегать с позиций, когда кольцо вокруг Угледара начало сжиматься и российские войска взяли под контроль последний путь отхода на север. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны (МО) России.

О произошедшем рассказали бойцы снайперских подразделений объединения группировки войск «Восток» из Забайкалья. «Когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься, а наши войска взяли под контроль последний путь отхода на север, оставшиеся украинские солдаты начали в панике убегать со своих позиций», — заявили в ведомстве.

Подавить сопротивление, получилось в том числе при огневой поддержке снайперских групп, они окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ).

3 октября Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Накануне в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар продолжались более двух лет.