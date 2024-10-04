Главком ВСУ отдал первые приказы после потери Угледара. Киев пытается укрепить оборону в Донбассе

Сырский приказал ВСУ укрепить оборону в Донбассе после потери Угледара

Командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский приказал усилить оборону на восточном участке фронта в Донецкой народной республике (ДНР), который находится под контролем Киева. Соответствующее распоряжение было сделано после того, как украинские войска сдали Угледар.

По словам Сырского, он работает на «одном из самых горячих участков фронта» в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады на покровском направлении. «Я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны», — подчеркнул командующий.

Бои за Угледар продолжались более двух лет.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В ВСУ объяснили переход Угледара под контроль России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили Угледар, чтобы сохранить силы для дальнейших сражений. Как заявили изданию The Independent украинские военнослужащие, командование разрешило провести маневр по выводу подразделений из города «с целью сохранения личного состава и военной техники, а также занять позиции для дальнейших действий».

Журналисты отметили, что контроль над территорией, которая находится на пересечении восточного и южного полей сражений, важен, так как он облегчит продвижение российских подразделений вглубь украинской обороны. Помимо этого, взятие Угледара позволит Вооруженным силам России начать атаковать Покровск — логистический узел, находящийся в 30 километрах к северу от города.

По словам бывшего советника экс-президент Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, республика потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. По его мнению, это произошло по вине главы государства Владимира Зеленского.

Соскин рассказал, что когда бригаду направили в Угледар, она была полностью укомплектована. При этом военным не позволяли оставить свои позиции.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Раскрыто стратегическое значение Угледара для Украины

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин раскрыл стратегическое значение Угледара для Украины и подчеркнул, что город обладает выгодным географическим положением. В частности, он находится на господствующей высоте.

«Город имеет стратегическое значение для противника, ровно поэтому противник столь серьезно упирался, столь серьезно старался удержать данный населенный пункт», — заявил он.

Пушилин подчеркнул, что город был освобожден героическими усилиями российских солдат.

3 октября Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток».