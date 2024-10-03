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08:35, 3 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ объяснили переход Угледара под контроль России

The Independent: ВСУ оставили Угледар для сохранения личного состава и техники

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили Угледар, чтобы сохранить силы для дальнейших сражений. Об этом заявили военнослужащие ВСУ, передает издание The Independent.

«Высшее командование разрешило провести маневр по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и военной техники, а также занять позиции для дальнейших действий», — сообщили украинские военнослужащие.

Издание отмечает, что контроль над территорией, которая находится на пересечении восточного и южного полей сражений, важен, потому что он облегчит продвижение российских подразделений вглубь украинской обороны. Помимо этого, установление контроля над Угледаром позволяет Вооруженным силам России начать атаковать Покровск — логистический узел, находящийся в 30 километрах к северу от Угледара.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что успех российских войск в Угледаре является результатом кропотливой работы и улучшения навыков в окружении противника. По его словам, вместо лобового штурма позиций ВСУ российские военные перерезали пути для подвода резервов украинской армии.

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      Илья Таксюр
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