На Украине раскрыли потери ВСУ в Угледаре

Соскин заявил о потере 72-ой бригады ВСУ в Угледаре по вине Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Соскин раскрыл потери ВСУ в Угледаре и заявил об уничтожении 72-ой бригады. По его мнению, это произошло по вине президента Украины Владимира Зеленского.

«Уничтожена, по сути, выведена из строя очень серьезная 72-ая бригада. <…> Ее полностью стерли», — подчеркнул он.

Соскин рассказал, что когда бригаду направили в Угледар, она была полностью укомплектована. При этом военным не позволяли оставить свои позиции.

3 октября Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Накануне в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар продолжались более двух лет.