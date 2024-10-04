Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 4 октября 2024Россия

Песков ответил на вопрос о докладе Путину про взятие Угледара

Песков о взятии Угледара: Путин получает доклады об обстановке на фронте

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады об обстановке на линии фронта. Так доклад о взятии под контроль российскими войсками Угледара прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Они регулярно и встречаются, и Путин регулярно получает доклады», — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос, как и от кого президент узнал о занятии Угледара, а также была ли у него встреча с главой Минобороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

3 октября Минобороны России сообщило, что войска заняли Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Солдаты и офицеры проявили решительность, что позволило занять город, уточнили в военном ведомстве.

За день до этого Вооруженные силы Украины признали выход из города. Бои за Угледар шли более двух лет.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В России готовились убийства офицеров командования ВКС. Директор ФСБ раскрыл подробности дела

      YouTube объяснил ошибкой удаление каналов пользователей по всему миру

      Заказавшая расправу над бизнесменом россиянка села в колонию на четыре года

      Российский игрок НХЛ получил травму за 15 секунд игры

      Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения похитителю кенгурят из российских зоопарков

      Полковник высказался об изменении тактики ВСУ после отхода из Угледара

      Израиль сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб «Хезболлы»

      Стоматолог предупредил о рисках жизни без зуба

      Слабую реакцию россиян на рост ставки объяснили отсутствием свободных денег

      В Орловской области заявили о возможной атаке региона ракетами Storm Shadow

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше