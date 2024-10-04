Песков ответил на вопрос о докладе Путину про взятие Угледара

Песков о взятии Угледара: Путин получает доклады об обстановке на фронте

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады об обстановке на линии фронта. Так доклад о взятии под контроль российскими войсками Угледара прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Они регулярно и встречаются, и Путин регулярно получает доклады», — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос, как и от кого президент узнал о занятии Угледара, а также была ли у него встреча с главой Минобороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

3 октября Минобороны России сообщило, что войска заняли Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Солдаты и офицеры проявили решительность, что позволило занять город, уточнили в военном ведомстве.

За день до этого Вооруженные силы Украины признали выход из города. Бои за Угледар шли более двух лет.