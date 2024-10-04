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07:44, 4 октября 2024Россия

«Видели все». Украинские военные установили камеры в Угледаре и осложнили снабжение российских войск

Командир Сид заявил, что ВСУ помогали камеры наблюдения на домах в Угледаре

Фото: Unsplash

Командир 95-го стрелкового полка Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Сид рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения. Его слова приводит РИА Новости.

Снабжение российских военных осложнилось из-за камер ВСУ

Сид раскрыл секрет ВСУ в Угледаре и объяснил, что из-за камер наблюдения снабжение российских войск на передовой было затруднительным.

После того как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры. Соответственно, они видели все

Сидкомандир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным

Командир добавил, что тогда военные решили прорубить «дорогу жизни» в лесополосе, примыкающей почти вплотную к позициям. Длина просеки составляла восемь километров, боеприпасы и продукты возили на мотоциклах. У места базирования солдат была открытая местность, поэтому дальше приходилось нести все на руках.

Угледар перешел под контроль России

Накануне Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в ДНР. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Кроме того, подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре взяты под контроль российских войск. Они создавались и использовались на протяжении десяти лет конфликта на востоке Украины.

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В Минобороны подчеркнули, что российские военные еще в сентябре поняли обреченность обороны ВСУ в Угледаре. Это стало ясно, когда пехота прорвалась одновременно с двух украинских флангов.

Ранее в ВСУ признали выход из Угледара. Военные сообщили, что ВС РФ фланговыми ударами истощили украинскую оборону в городе, а у подразделений ВСУ возникла угроза окружения. Бои за город продолжались более двух лет.

В ДНР заявили о стратегическом значении Угледара для Украины

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал переход Угледара под контрольРоссии. Он подчеркнул, что город обладает выгодным географическим положением: например, он находится на господствующей высоте.

Город имеет стратегическое значение для противника, ровно поэтому противник столь серьезно упирался, столь серьезно старался удержать данный населенный пункт

Денис Пушилин глава ДНР

Пушилин уточнил, что в городе находится около 115 мирных жителей. На данный момент они получают помощь со стороны армии, но в последующем этот функционал перейдет к профильным ведомствам ДНР.

Планы по восстановлению Угледара появятся после его разминирования, заключил глава региона. Эксперты оценят состояние города и выстроят стратегию воссоздания населенного пункта.

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      Марина Совина
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