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21:46, 3 октября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о планах по восстановлению Угледара

Глава ДНР Пушилин: планы по восстановлению Угледара будут после разминирования

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Донецкой народной республике (ДНР) Денис Пушилин заявил, что планы по восстановлению Угледара появятся после разминирования города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Также будет проведена оценка и будут выстроены все планы, предложения по восстановлению данного населённого пункта», — отметил Пушилин.

Ранее Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Накануне в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар продолжались более двух лет.

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