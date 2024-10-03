В ДНР рассказали о планах по восстановлению Угледара

Глава ДНР Пушилин: планы по восстановлению Угледара будут после разминирования

Глава Донецкой народной республике (ДНР) Денис Пушилин заявил, что планы по восстановлению Угледара появятся после разминирования города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Также будет проведена оценка и будут выстроены все планы, предложения по восстановлению данного населённого пункта», — отметил Пушилин.

Ранее Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Накануне в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар продолжались более двух лет.