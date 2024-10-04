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07:14, 4 октября 2024Россия

Российские военные еще в сентябре поняли обреченность обороны ВСУ в Угледаре

МО РФ: военные еще в сентябре поняли, что оборона ВСУ в Угледаре обречена

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные еще в сентябре поняли, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре обречена. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«По словам наших бойцов, то, что оборона ВСУ в Угледаре обречена, стало понятно еще в сентябре, когда наша пехота прорвалась одновременно с двух флангов», — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в районе Водяного и Пречистовки российских штурмовиков тогда поддерживали в том числе танковые экипажи морпехов Тихоокеанского флота. При захвате последних опорных пунктов танк Т-80БВМ шел вперед с запада, прокладывая путь штурмовиками, установленный на нем трал выдержал четыре подрыва противотанковых мин.

3 октября Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Днем ранее в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар продолжались более двух лет.

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      Марина Совина
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