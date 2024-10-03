Подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре перешли под контроль России

Пушилин: подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре взяты под контроль ВС РФ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении многих лет формировали в Угледаре подземные многокилометровые укрытия и переходы. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Пушилин сообщил, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре взяты под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ).

«Противник готовил практически на протяжении этих десяти лет многокилометровые подземные укрытия, переходы, которые использовались противником», — подчеркнул он.

3 октября Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Накануне в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар продолжались более двух лет.