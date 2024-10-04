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05:34, 4 октября 2024Бывший СССР

В Минобороны рассказали о роли танкистов при взятии Угледара

Минобороны: действия танкистов при штурме Угледара стали решающими
СюжетМинобороны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Грамотные действия» танкистов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» из Камчатского края стали решающими при взятии последних опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре, сообщает ТАСС.

В частности, экипаж танка Т-80БВМ заходил в Угледар с западной стороны, прокладывая путь штурмовикам. «Все действия были доведены до автоматизма, задачи в голове продуманы... Никакого страха во время боя не было», — заявил командир танкового взвода с позывным Берсерк.

3 октября Минобороны сообщило, что военные заняли Угледар. Неофициальная информация о взятии населенного пункта появилась несколькими днями ранее. 2 октября в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар шли более двух лет.

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      Сергей Грехов
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