В Минобороны рассказали о роли танкистов при взятии Угледара

Минобороны: действия танкистов при штурме Угледара стали решающими

«Грамотные действия» танкистов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» из Камчатского края стали решающими при взятии последних опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре, сообщает ТАСС.

В частности, экипаж танка Т-80БВМ заходил в Угледар с западной стороны, прокладывая путь штурмовикам. «Все действия были доведены до автоматизма, задачи в голове продуманы... Никакого страха во время боя не было», — заявил командир танкового взвода с позывным Берсерк.

3 октября Минобороны сообщило, что военные заняли Угледар. Неофициальная информация о взятии населенного пункта появилась несколькими днями ранее. 2 октября в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар шли более двух лет.

