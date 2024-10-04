Минобороны: снайперы сыграли важную роль в финальной части боев за Угледар

Минобороны РФ сообщило, что российские снайперы группировки войск «Восток» сыграли важную роль в финальной части боев за Угледар, подавив сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«Подавить сопротивление удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп, они окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по противнику», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Киев отправил на защиту города самые опытные и боеспособные подразделения, но в конечном итоге лишился огромного количества элитных бойцов и бронетехники.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие начали в панике убегать с позиций, когда кольцо вокруг Угледара начало сжиматься и российские войска взяли под контроль последний путь отхода на север.