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05:43, 4 октября 2024Бывший СССР

Опубликованы первые панорамные кадры Угледара спустя годы боев. Что происходит в городе после отхода ВСУ?

Опубликованы первые кадры Угледара с высоты птичьего полета после отхода ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Первые панорамные кадры Угледара после отхода из города украинских войск были сняты на видео с дрона. Съемку вели бойцы 37-й мотострелковой бригады 36 армии группировки «Восток».

Российские военные развернули триколор на крыше одного из многоэтажных домов. На кадрах видны разрушенные обгорелые многоэтажки и дома частного сектора на окраине после длительных боев. Движения техники и подразделений в городе не замечено.

3 октября Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Днем ранее в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар продолжались более двух лет.

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Пушилин заявил о стратегическом значении Угледара для Украины

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал переход Угледара под контроль Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что город обладает выгодным географическим положением. В частности, населенный пункт находится на господствующей высоте.

Город имеет стратегическое значение для противника, ровно поэтому противник столь серьезно упирался, столь серьезно старался удержать данный населенный пункт

Денис Пушилин глава ДНР

Подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре взяты под контроль российских войск, они создавались и использовались на протяжении десяти лет конфликта на востоке Украины.

Пушилин также заявил, что в городе находятся порядка 115 мирных жителей, сейчас им оказывается помощь со стороны армии, но в последующем этот функционал перейдет к профильным ведомствам ДНР.

Планы по восстановлению Угледара появятся после разминирования, добавил глава региона.

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Главком ВСУ заявил о новых принятых решениях после потери Угледара

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после потери Угледара приказал усилить оборону на восточном участке фронта в подконтрольной Киеву части ДНР.

Главком уточнил, что работает на «одном из самых горячих участков фронта» в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, которая действует на покровском направлении.

Работая в бригаде, я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны

Александр Сырский главком ВСУ

До этого в Генштабе ВСУ назвали напряженной ситуацию на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях в подконтрольной Киеву части ДНР.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду. По его словам, полностью укомплектованное подразделение было «стерто», командование не разрешило бойцам отойти с позиций.

ВСУ оставили Угледар, чтобы сохранить силы для дальнейших сражений, пишет The Independent со ссылкой на украинских военных. «Высшее командование разрешило провести маневр по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и военной техники, а также занять позиции для дальнейших действий», — рассказали они.

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      Марина Совина
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