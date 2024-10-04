Опубликованы первые панорамные кадры Угледара спустя годы боев. Что происходит в городе после отхода ВСУ?

Первые панорамные кадры Угледара после отхода из города украинских войск были сняты на видео с дрона. Съемку вели бойцы 37-й мотострелковой бригады 36 армии группировки «Восток».
Российские военные развернули триколор на крыше одного из многоэтажных домов. На кадрах видны разрушенные обгорелые многоэтажки и дома частного сектора на окраине после длительных боев. Движения техники и подразделений в городе не замечено.
3 октября Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Днем ранее в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар продолжались более двух лет.
Пушилин заявил о стратегическом значении Угледара для Украины
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал переход Угледара под контроль Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что город обладает выгодным географическим положением. В частности, населенный пункт находится на господствующей высоте.
Город имеет стратегическое значение для противника, ровно поэтому противник столь серьезно упирался, столь серьезно старался удержать данный населенный пункт
Подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре взяты под контроль российских войск, они создавались и использовались на протяжении десяти лет конфликта на востоке Украины.
Пушилин также заявил, что в городе находятся порядка 115 мирных жителей, сейчас им оказывается помощь со стороны армии, но в последующем этот функционал перейдет к профильным ведомствам ДНР.
Планы по восстановлению Угледара появятся после разминирования, добавил глава региона.
Главком ВСУ заявил о новых принятых решениях после потери Угледара
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после потери Угледара приказал усилить оборону на восточном участке фронта в подконтрольной Киеву части ДНР.
Главком уточнил, что работает на «одном из самых горячих участков фронта» в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, которая действует на покровском направлении.
Работая в бригаде, я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны
До этого в Генштабе ВСУ назвали напряженной ситуацию на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях в подконтрольной Киеву части ДНР.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду. По его словам, полностью укомплектованное подразделение было «стерто», командование не разрешило бойцам отойти с позиций.
ВСУ оставили Угледар, чтобы сохранить силы для дальнейших сражений, пишет The Independent со ссылкой на украинских военных. «Высшее командование разрешило провести маневр по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и военной техники, а также занять позиции для дальнейших действий», — рассказали они.