Сырский заявил о новых принятых решениях после потери Угледара

Reuters: Сырский приказал укрепить оборону после потери Угледара

Командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский приказал усилить оборону на восточном участке фронта в ДНР, который находится под контролем Киева. Это распоряжение было сделано после потери города Угледар, сообщает Reuters.

Сырский уточнил, что работает на «одном из самых горячих участков фронта» в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, которая действует на покровском направлении. «Работая в бригаде, я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны», — заявил командующий.

3 октября Минобороны сообщило, что военные заняли Угледар. Неофициальная информация о взятии населенного пункта появилась несколькими днями ранее. 2 октября в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар шли более двух лет.