Опубликованы первые панорамные кадры Угледара

Опубликованы первые панорамные видеокадры Угледара

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Первые панорамные кадры Угледара после отхода из города украинских войск были сняты на видео с дрона, их публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Съемку вели бойцы 37-й мотострелковой бригады 36 армии группировки «Восток». На кадрах видны разрушенные обгорелые многоэтажки и дома частного сектора на окраине после длительных боев за город.

3 октября Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Накануне в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар продолжались более двух лет.

