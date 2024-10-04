В Минобороны России раскрыли подробности зачистки Угледара

В Минобороны России: при зачистке Угледара в плен сдались 44 бойца ВСУ

При зачистке Угледара Донецкой народной республики (ДНР) в плен российским военнослужащим сдались 44 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об этом раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что всего за неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим в зоне боевых действий сдались 83 украинца.

Минобороны России сообщило о взятии Угледара под контроль 3 октября. Однако первые неофициальные сообщения об этом распространились еще 1 октября. Тогда же на зданиях города появились российские флаги. В свою очередь, Украина признала выход из населенного пункта 2 октября.