В ВСУ признали выход из Угледара

В ВСУ официально признали выход из Угледара

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) официально признали выход из Угледара. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» «Хортицкий ветер».

«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятие положения для ведения дальнейших действий», — указано в сообщении.

Там признали, что ВС России фланговыми ударами истощили оборону ВСУ в городе, а у украинских подразделений возникла угроза окружения.

Ранее бойцы ВСУ рассказали о злости на командиров, которые долго не отдавали приказ отступать из Угледара. Пулеметчик ВСУ заявил, что не знает, почему командование не приказало отступать. Как он допустил, командиры боялись военного руководства или получили приказ сверху удерживать позиции «до самого конца».