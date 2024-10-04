Российский пожарный получил четверть миллиона рублей за фото мужчины

Пожарный из Мурманска Новиков выиграл фотоконкурс РГО и выиграл 250 тысяч рублей

Пожарный из Мурманска Виталий Новиков получил четверть миллиона рублей за фото мужчины в городском порту — с этим снимком он выиграл фотоконкурс Русского географического общества (РГО). Об этом сообщается на странице Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Мурманской области во «ВКонтакте».

На снимке Новиков запечатлел стоящего на фоне судна «Дальние Зеленцы» моряка с трубкой, вокруг которого ветер разносит хлопья снега. Новиков одержал победу в номинации «Россия в лицах».

Всего на конкурс россияне отправили более 46 тысяч работ по 11 номинациям. Приз за каждую составлял 250 тысяч рублей. «Впечатление от увиденного [на присланных работах] было настолько сильным, что иногда было сложно понять, где граница между реальным и виртуальным», — прокомментировали присланные снимки организаторы.

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