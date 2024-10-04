СК заинтересовался избиением петербуржцев бандой мигрантов

В СК сообщили о расследовании избиения бандой мигрантов жителей Санкт-Петербурга

Следственный комитет (СК) России заинтересовался случаем избиения жителей Санкт-Петербурга бандой мигрантов — председатель СК Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по данному факту. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Утверждается, что прежде в социальных сетях было опубликовано видео, на котором несколько приезжих избивают петербуржца. Как указано в сообщении, в городе снова появились терроризирующие местное население банды, состоящие из молодых мигрантов.

«Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство"). Председателем СК России дано поручение доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

Ранее СК сообщил, что за восемь месяцев 2024 года иностранцы совершили в России более 26 тысяч преступлений. В ведомстве заявили, что практически в три раза увеличилось число преступлений, совершенных «нелегалами» — с 2880 до 8059.