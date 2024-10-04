Российские власти собрались закрыть канал дешевого импорта

РБК: российские власти планируют собрать 150 млрд рублей с «ложного транзита»

Правительство разрабатывает меры по борьбе с крупным каналом серого импорта, позволяющим недобросовестным поставщикам получать на территории страны более дешевые товары иностранного производства. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов сообщает РБК.

Речь идет о так называемом «ложном транзите», благодаря которому импортеры избегают уплаты НДС в размере 10 или 20 процентов в зависимости от категории. В рамках этой схемы грузы из-за рубежа оформляются как транзитные, НДС для которых нулевой, но далее они разгружаются и реализуются уже внутри России.

Устранить его должна система прослеживаемости товаров на всем пути следования. Предполагается, что с ее помощью, за счет уплаты НДС на такой импорт, удастся дополнительно собрать 150 миллиардов рублей.

Как отмечают эксперты, «ложный транзит» широко используется малым и среднем бизнесом для ввоза высокомаржинальных или подакцизных товаров. В том числе так везут электронику, бытовую технику, алкоголь, табачную продукцию, одежду и аксессуары люксовых брендов. Внедрение системы закроет для граждан возможность покупать указанные категории товаров дешевле, чем у добросовестных поставщиков.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Андрей Гнидченко напомнил, что масштабы применения этой схемы, получившей популярность в 2022 году, заметно сократились после введения 11-го пакета санкций Евросоюза в июне 2023 года.

Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. В том числе речь шла о продукции, поставленной через серый импорт.