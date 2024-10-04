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20:35, 4 октября 2024Силовые структуры

Суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения фигуранту по делу Лерчек

Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Вишняку
Валерия Чекалина

Валерия Чекалина. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Троицкий районный суд Москвы приступает к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Роману Вишняку — фигуранту по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Вишняку, а также Валерии и Артему Чекалиным предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. По данным прокуратуры Москвы, при продаже курсов супруги обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Валерии и Артему Чекалиным избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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      Илона Палей
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