Суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения фигуранту по делу Лерчек

Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Вишняку

Троицкий районный суд Москвы приступает к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Роману Вишняку — фигуранту по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Вишняку, а также Валерии и Артему Чекалиным предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. По данным прокуратуры Москвы, при продаже курсов супруги обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Валерии и Артему Чекалиным избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.