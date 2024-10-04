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19:35, 4 октября 2024Силовые структуры

Блогера Лерчек отправили под домашний арест

В Москве суд отправил под домашний арест блогера Лерчек

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Москве суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, по делу о незаконном переводе валюты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Блогер будет находиться под домашним арестом до 26 ноября. На нем настаивало следствие, утверждая, что в противном случае Чекалина может уничтожить или скрыть доказательства преступления.

Ранее сообщалось, что ту же меру пресечения избрали в отношении бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина. Им и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов.

По данным прокуратуры Москвы, при продаже курсов супруги обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

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      Илона Палей
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