Блогера Лерчек отправили под домашний арест

В Москве суд отправил под домашний арест блогера Лерчек

В Москве суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, по делу о незаконном переводе валюты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Блогер будет находиться под домашним арестом до 26 ноября. На нем настаивало следствие, утверждая, что в противном случае Чекалина может уничтожить или скрыть доказательства преступления.

Ранее сообщалось, что ту же меру пресечения избрали в отношении бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина. Им и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов.

По данным прокуратуры Москвы, при продаже курсов супруги обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.