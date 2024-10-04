Бывшего мужа Лерчек отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест блогера Артема Чекалина

Суд отправил под домашний арест блогера Артема Чекалина по делу о незаконном переводе валюты. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший муж Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, будет находиться под домашним арестом до 26 ноября. Он проведет это время в загородном доме в селе Ильинское, уточняет Telegram-канал Shot.

Мужчина не признал вину в выводе за рубеж 251 миллиона рублей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что блогеров Валерию и Артема Чекалиных доставили в суд. Им и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов.

По данным прокуратуры Москвы, при продаже курсов супруги обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.