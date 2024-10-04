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14:26, 4 октября 2024Силовые структуры

Блогеров Чекалиных привезли в суд для избрания им меры пресечения по делу о выводе денег

В суд Москвы доставили блогеров Чекалиных по делу о выводе из РФ 250 млн руб.
Начало событий в новости Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты. Им грозит до 10 лет колонии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Троицкий суд Москвы доставили блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в выводе из России 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрит ходатайство об избрании им меры пресечения.

Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов.

По данным прокуратуры Москвы, при продаже курсов супруги обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

О задержании блогеров на 48 часов сообщалось утром 3 октября. В это время задержали и третьего фигуранта дела — соучредителя компании по торговле косметикой Романа Вишняка. Изначально следователи планировали задержать только его, однако после очной ставки и допросов решили задержать и бывших супругов Чекалиных.

Известно, что именно Вишняк помог Чекалиным вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году.

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      Любовь Ширижик
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