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01:22, 4 октября 2024Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание для блогеров Чекалиных

Блогерам Чекалиным грозит до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным грозит до 10 лет колонии и штраф до одного миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее наказание блогерам грозит по новому уголовному делу за валютные операции с использованием подложных документов. Речь идет о статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Ранее сообщалось, что бывших супругов сдал полиции один из наемных сотрудников, которому не заплатили. Обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить их на зарубежные счета Артему Чекалину помогал совладелец косметической фирмы Роман Вишняк — гражданин Украины и США.

Позднее стало известно, что блогерам предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов.

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      Марина Совина
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