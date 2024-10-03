Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:22, 3 октября 2024Силовые структуры

Блогерам Чекалиным предъявили обвинение

Прокуратура Москвы: Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогерам Валерии (известной как Лерчек) и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Им предъявлено обвинение по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

В прокуратуре отметили, что обвиняемые при продаже курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. 

«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», — добавили в прокуратуре. Таким образом им удалось вывести более 250 миллионов рублей.

В ближайшее время в отношении обвиняемых будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что МВД попросит суд отправить блогеров Чекалиных под домашний арест по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 миллиона рублей. Силовики не исключили то, что Чекалиным попросят назначить запрет действий, но пока следствие склоняется к домашнему аресту. При этом информация о том, когда именно пройдет заседание суда, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Два российских БТР разгромили колонну ВСУ из 19 единиц техники в Курской области

      Илон Маск тайно пожертвовал республиканцам десятки миллионов долларов

      Отношения России и США оценили фразой «ржавеют и распадаются»

      Мужчина потерял выигрышный лотерейный билет на 47 миллионов рублей

      Пушков ответил премьеру Дании на слова о «красных линиях» Путина

      Синоптики предсказали похолодание до минус 18 и снег жителям региона России

      Греческий клуб с двумя россиянами в составе проиграл в Лиге Европы

      Израильские самолеты возобновили бомбардировки южного пригорода Бейрута

      В России начала работать комиссия по комплектованию армии контрактниками

      Обнаружена уникальная система из трех тел

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше