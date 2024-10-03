Блогерам Чекалиным предъявили обвинение

Прокуратура Москвы: Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты

Блогерам Валерии (известной как Лерчек) и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Им предъявлено обвинение по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

В прокуратуре отметили, что обвиняемые при продаже курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.

«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», — добавили в прокуратуре. Таким образом им удалось вывести более 250 миллионов рублей.

В ближайшее время в отношении обвиняемых будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что МВД попросит суд отправить блогеров Чекалиных под домашний арест по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 миллиона рублей. Силовики не исключили то, что Чекалиным попросят назначить запрет действий, но пока следствие склоняется к домашнему аресту. При этом информация о том, когда именно пройдет заседание суда, не уточняется.