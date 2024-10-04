Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты. Им грозит до 10 лет колонии

Чекалиным предъявили обвинение в переводе валюты по подложным документам

Блогерам Валерии (известной как Лерчек) и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты

Блогерам предъявили обвинение по статье 193.1 УК РФ — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов прокуратура Москвы

В прокуратуре сообщили, что при продаже курсов фитнес-марафонов Чекалины обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Соответствующие документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов. В ближайшее время обвиняемым изберут меру пресечения.

Против блогеров возбудили новое уголовное дело

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что против Чекалиных и их партнера по бизнесу возбудили уголовное дело. Их подозревают в выводе из России более 250 миллионов рублей по подложным документам.

более 250 миллионов рублей незаконно вывели из России Чекалины

О задержании блогеров на 48 часов сообщалось утром 3 октября. В этом время задержали и третьего фигуранта дела — соучредителя компании по торговле косметикой Романа Вишняка. Изначально следователи планировали задержать только его, однако после очной ставки и допросов решили задержать и бывших супругов Чекалиных.

Известно, что именно Вишняк помог Чекалиным вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году.

Бывших супругов попросят отправить под домашний арест

МВД России попросит суд отправить Чекалиных под домашний арест по делу о незаконном переводе за рубеж более 250 миллионов рублей, заявил ТАСС. Им также могут попросить назначить запрет действий. Когда именно пройдет заседание суда, пока неизвестно.

Первое уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в марте 2023 года. Тогда Чекалину обвинили в неуплате 311 миллионов налогов, а ее на тот момент супруга — в пособничестве. Следствие также выдвинуло против них обвинение в легализации денежных средств. В декабре 2023 года дело за неуплату налогов прекратили, однако с блогеров не сняли обвинения в легализации денег.

4 мая 2024 года пара выплатила весь долг. 28 июня сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила Лерчек новый многомиллионный долг.

Чекалины официально развелись в июне: их брак расторг мировой суд в Москве. Лерчек подала на развод в марте. Позже она назвала это решение самым сложным в своей жизни. Блогеры состояли в браке 12 лет.

