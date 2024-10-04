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09:09, 4 октября 2024Силовые структуры

Сына фигуранта дела о сухпайках для Минобороны России оставили в статусе свидетеля

Сын умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках для МО является свидетелем

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сын Игоря Котельникова — фигуранта уголовного дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках Минобороны некачественных сухпайков — проходит по этому расследованию свидетелем. Об этом сообщает РИА Новости.

Его статус свидетеля указан в документах следственных органов, касающихся ареста имущества.

10 сентября сообщалось, что Басманный суд Москвы вынес решение об аресте 10 банковских счетов сына Котельникова. Обеспечительные меры были наложены по ходатайству следователя. В ходе слушаний адвокат Котельникова-младшего указывал, что он проживает отдельно от отца, имеет собственный источник дохода от трудовой деятельности, поэтому просил отказать в аресте его счетов. Однако суд согласился с доводами следственных органов, что средства на его счетах получены от преступной деятельности. Решение было принято в начале июня, когда был арестован Игорь Котельников.

31 июля стало известно о смерти Игоря Котельникова в московском СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем. Он был фигурантом дела бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова.

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      Любовь Ширижик
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