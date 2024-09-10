Арестованы счета сына фигуранта дела о сухпайках для Российской армии

Суд арестовал счета сына умершего в СИЗО Котельникова по делу о сухпайках для МО

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте 10 банковских счетов сына Игоря Котельникова, который был фигурантом уголовного дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках некачественного питания Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Обеспечительные меры были наложены по ходатайству следователя. В ходе слушаний адвокат Котельникова-младшего указывал, что он проживает отдельно от отца, имеет собственный источник дохода от трудовой деятельности, поэтому просил отказать в аресте его счетов. Однако суд согласился с доводами следственных органов, что средства на его счетах получены от преступной деятельности. Решение было принято в начале июня, когда был арестован Игорь Котельников.

9 сентября сообщалось, что свидетели подтвердили его причастность к особо крупной растрате, связанной с делом сухпайков для нужд Вооруженных сил России.

31 июля стало известно о смерти Игоря Котельникова в московском СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем. Он был фигурантом дела бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова.

ФСБ задержала Булгакова 26 июля. При нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок.