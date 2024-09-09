Причастность умершего в СИЗО Котельникова к делу Булгакова подтвердили

Свидетели подтвердили причастность умершего в СИЗО Котельникова к делу Булгакова

Свидетели подтвердили причастность бизнесмена Игоря Котельникова к особо крупной растрате, связанной с делом сухпайков для нужд Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

31 июля стало известно, что Игорь Котельников, который умер в московском СИЗО-4 «Медведь», был фигурантом дела бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. Он проходил обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

ФСБ задержала Булгакова 26 июля. При нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок. Действия Булгакова и руководства Грязинского пищевого комбината нанесли ущерб в 1,3 миллиарда рублей.