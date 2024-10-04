Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:38, 4 октября 2024Мир

Талибы поблагодарили Россию за рассмотрение вопроса об исключении из списка террористов

Шахин: талибы благодарны России за обсуждение исключения из списка террористов

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Талибы поблагодарили Россию за рассмотрение вопроса об исключении движения из списка террористов. Об этом заявил глава политбюро «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Катаре Сухейл Шахин, сообщает РИА Новости.

«С обеих сторон, то есть Афганистана и России, есть намерение укрепить отношения и начать сотрудничество в различных областях, но [присутствие движения] в списке террористических [организаций] является препятствием на пути отношений между двумя странами», — сказала он.

По словам Шахина, исключение талибов из этого списка необходимо и движение благодарно за обсуждение этого вопроса.

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что решение исключить талибов из списка террористов принято на высшем уровне. Он отметил, что это необходимо делать в рамках российского правового поля.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Власти заявили, что в России больше не будет нелегальной миграции. Таджикистан выразил обеспокоенность

      Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения блогеру Чекалину

      Расклейщики листовок украинской террористической организации сели на 11 лет

      Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

      Глава Levi's назвал главную ошибку при стирке джинсов

      Российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово

      В Европе испугались вступления России в конфликт на Ближнем Востоке

      В Таджикистане обеспокоились ситуацией с мигрантами в России

      Прокуратура отдала под суд командира ВСУ за расстрел мирных жителей ДНР

      Курьер на велосипеде сбил и обматерил российскую школьницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше