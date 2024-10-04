Талибы поблагодарили Россию за рассмотрение вопроса об исключении из списка террористов

Шахин: талибы благодарны России за обсуждение исключения из списка террористов

Талибы поблагодарили Россию за рассмотрение вопроса об исключении движения из списка террористов. Об этом заявил глава политбюро «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Катаре Сухейл Шахин, сообщает РИА Новости.

«С обеих сторон, то есть Афганистана и России, есть намерение укрепить отношения и начать сотрудничество в различных областях, но [присутствие движения] в списке террористических [организаций] является препятствием на пути отношений между двумя странами», — сказала он.

По словам Шахина, исключение талибов из этого списка необходимо и движение благодарно за обсуждение этого вопроса.

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что решение исключить талибов из списка террористов принято на высшем уровне. Он отметил, что это необходимо делать в рамках российского правового поля.