Учителей московских школ поздравили с профессиональным праздником

Ракова: московские школьники организовали праздник в честь Дня учителя

В Москве проходят концерты, выставки и линейки, которые столичные школьники организовали для своих педагогов к Дню учителя. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр поздравила столичных педагогов с профессиональным праздником и отметила, что всего в Москве трудятся 57 тысяч учителей, среди которых более 12 тысяч — молодые специалисты. «В этом учебном году к ним присоединились более 300 выпускников ведущих вузов столицы, — добавила Ракова. — В свою очередь, Москва продолжает создавать лучшие условия для их работы: в этом году стартовала программа реконструкции школ, мы оснащаем современным оборудованием лаборатории и кабинеты, внедряем цифровые технологии и развиваем программы поддержки наших педагогов».

Чтобы поздравить учителей, школьники организовали для них праздничные мероприятия. «Педагогов встречают как настоящих звезд: ковровые дорожки при входе в здание, цветы и бурные аплодисменты от учеников, — рассказала Ракова. — И конечно же, в этот праздник принято дарить много цветов. Москва не осталась в стороне: в городе появились большие праздничные букеты-инсталляции, которые украсили сквер у Большого театра, "Музеон" и Новопушкинский сквер».

На территории ряда школ установили кубы-холсты, на которых художники проекта «Озон Баллон» вместе с участниками конкурса «Яркий город» устроят настоящий арт-перформанс с изображением кота МЭШика. Музыкальное поздравление для учителей подготовил камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

5 октября для учителей столицы пройдут бесплатные экскурсии в Третьяковской галерее, Пушкинском музее и Государственном историческом музее. Улицы города также украсили к празднику.