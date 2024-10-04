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12:06, 4 октября 2024Россия

Три населенных пункта в российском регионе были атакованы ВСУ

Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В одном из попавших под удар сел украинский дрон влетел в микроавтобус, выбив стекло. Другой беспилотник спикировал на грузовой автомобиль во время его движения по автотрассе БелгородШебекиноВолоконовка. Помимо этого, под обстрел попало село Муром, где сгорели два жилых дома и пилорама.

По данным Гладкова, в результате ударов никто не пострадал. Последствия атак уточняются.

Ранее 4 октября ВСУ нанесли удар по селу Репяховка в Краснояружском районе Белгородской области. Повреждения получило административное здание и припаркованные возле него автомобили.

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      Алан Босиков
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