Украина нанесла удар по российскому региону

Белгородский глава Гладков: БПЛА ВСУ нанес удар по селу в Краснояружском районе

Вооруженные силы Украины нанесла удар по Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, удару БПЛА подверглось село Репяховка в Краснояружском районе области. Глава региона уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, однако власти зафиксировали ряд разрушений.

«В одном частном доме выбиты окна и посечен забор. На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены административное здание, одна единица сельхозтехники и микроавтобус. Также загорелся грузовой автомобиль», — рассказал Гладков.