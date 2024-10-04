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08:43, 4 октября 2024Россия

Украина нанесла удар по российскому региону

Белгородский глава Гладков: БПЛА ВСУ нанес удар по селу в Краснояружском районе

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины нанесла удар по Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, удару БПЛА подверглось село Репяховка в Краснояружском районе области. Глава региона уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, однако власти зафиксировали ряд разрушений.

«В одном частном доме выбиты окна и посечен забор. На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены административное здание, одна единица сельхозтехники и микроавтобус. Также загорелся грузовой автомобиль», — рассказал Гладков.

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      Марк Леонов
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