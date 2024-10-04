Три вора-альпиниста попали на видео во время проникновения в офис

Прокуратура показала видео с ворами-альпинистами, проникшими в офис в Москве

В центре Москвы на камеры наблюдения попали три вора-альпиниста, которые проникли в офис и вынесли оттуда технику и деньги. Видео «Ленте.ру» предоставили в столичной прокуратуре.

На кадрах видно, как ночью трое мужчин подходят к офисному зданию на Люсиновской улице. Далее они с помощью альпинистского снаряжения попадают на крышу и оттуда проникают в офис, отжав металлическую дверь ломом. Судя по видео, возвращались они тем же маршрутом. Они похитили ноутбуки и деньги. Ущерб составил более миллиона рублей.

Задержанным предъявлено обвинение по статье 158 («Кража в крупном размере с незаконным проникновением в помещение») УК РФ. Замоскворецкая межрайонная прокуратура избрала им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что похитивший детенышей кенгуру карлик-натуралист раньше занимался кражей мелкой техники.