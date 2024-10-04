Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:34, 4 октября 2024Силовые структуры

Три вора-альпиниста попали на видео во время проникновения в офис

Прокуратура показала видео с ворами-альпинистами, проникшими в офис в Москве

В центре Москвы на камеры наблюдения попали три вора-альпиниста, которые проникли в офис и вынесли оттуда технику и деньги. Видео «Ленте.ру» предоставили в столичной прокуратуре.

На кадрах видно, как ночью трое мужчин подходят к офисному зданию на Люсиновской улице. Далее они с помощью альпинистского снаряжения попадают на крышу и оттуда проникают в офис, отжав металлическую дверь ломом. Судя по видео, возвращались они тем же маршрутом. Они похитили ноутбуки и деньги. Ущерб составил более миллиона рублей.

Задержанным предъявлено обвинение по статье 158 («Кража в крупном размере с незаконным проникновением в помещение») УК РФ. Замоскворецкая межрайонная прокуратура избрала им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что похитивший детенышей кенгуру карлик-натуралист раньше занимался кражей мелкой техники.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки бойцов ВСУ взяты в плен при зачистке Угледара. Как проходило финальное сражение за город?

      Раскрыты системные требования новой Civilization

      Молодежь массово отказалась от одного популярного косметического средства

      Ведущий культового шоу рассказал о безденежье и алкоголизме

      Иран ударит по Израилю в ответ на ответные удары

      Россиян предупредили о вреде булок для психики

      В России начали продавать дома для квадроберов

      Обвиненного в изнасиловании канадского фигуриста отстранили от соревнований

      В ФСБ рассказали о планах США расширить украинский конфликт на территорию Белоруссии

      Глава СПЧ высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше